國民黨三基金會9千萬財產 黨產會鎖定收歸國有

2018-03-22 09:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨營事業欣裕台公司所捐助成立的民族基金會、民權基金會、國家發展基金會，行政院黨產會將在3月29日舉行第二次聽證程序，追查此3大基金會是否為國民黨的附隨組織，若名下9千萬元財產為不當黨產，未來將全部收歸國有。

黨產會調查報告出爐，本次聽證會有二大爭點，將聚焦在民族、民權、國家發展基金會是否為國民黨實質控制人事、財務或業務經營的附隨組織？

此外，欣裕台公司在104年捐助成立民族、民權、國家發展基金會的9千萬元資金是否屬於不當取得財產？以及是否應命3個基金會將各3千萬元捐助成立資金和孳息移轉國有？

黨產會已在2016年11月認定欣裕台為國民黨的附隨組織，同年11月25日也命國民黨移轉所持有的中投、欣裕台公司全部股權為國有，現正進一步調查欣裕台所捐助成立的基金會。

調查報告提及，民族、民權兩基金會的首任董事長，為前國民黨行管委會主委林祐賢，國家發展基金會首任董事長則為前國民黨秘書長李四川；三個基金會會址皆設在國民黨中央黨部。

調查報告指出，3個基金會皆為新北市長朱立倫在國民黨主席任內所設，朱在2015年11月25日受訪表示，設立此3個基金會目的是要「做公益」，既然是黨捐贈的基金會，當然由黨務幹部負責擔任董監事。

國民黨文傳會前主委林奕華也曾表示，這3個基金會與選舉無關，且人事依照職務兼任，未來誰擔任相關黨務主管，就會跟著換人，沒有安排親信的問題；每個基金會成立金額只有3千萬元，都是國民黨的基金會。