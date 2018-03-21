柯P選舉經費亂花？ 姚立明爆：一堆無法解釋的支出

2018-03-21 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲2014年選舉時的總幹事姚立明今天在政論節目爆料，當時他查核帳款，離開時只支出了不到6000萬，結果選後花費暴增，柯文哲還拜託他幫忙，他一看帳才發現，有許多不可思議、無法解釋的支出。

姚立明在今晚播出的政論節目「鄭．知道了」表示，2014年選戰柯的帳是他來查核的，他對外開了2次財務記者會，說明財務公開，選後又開了1次，總共3次記者會，關帳時他忘了具體數字，但約只支出了5700、5800萬，不到6000萬，收入將近1億，9月中開第1次記者會，由於11月底投票，11月第2個禮拜開第2次記者會關帳，他當時在記者會上還呼籲外界不要再捐，因為收入大於競選支出，但之後帳戶還是陸陸續續進了一些錢。

姚立明表示，到了選後1個多月，由於要報監察院財產申報，柯文哲因此找他到辦公室，表示「花太多了」，一聽才知道柯花了1億3000多萬，讓他嚇一大跳，因為他離開的時候才花不到6000萬，「那換句話說扣掉5700萬，多花了8000萬！」

姚立明稱，柯文哲拜託他幫忙開記者會說明，「我怎麼幫你說，我當時負責任說明收入多少、拿出多少，我負責任然後我就關帳，然後把它（帳）全部丟給你（柯）」，認為要看帳才能說明。

姚立明表示，結果他後來一看帳，發現許多不可思議、無法解釋的支出，他舉例，像是收據上就寫了「文宣」，金額寫500萬，收據就是那種雜貨店買來的「免用統一發票收據」，而他看到的類似單據，就有4、5張之多。「我看了1張，又看另外1張，又看到另外1張，我算一算光這樣就去掉了2、3千萬」。

姚立明表示，之後他就有開記者會說花掉了，單據都會報監察院，「監察院應該有這些單據」。