前競辦主任蕭亞譚爆料 柯P曾說：姚立明拒收50萬、某人收了

2018-03-20 12:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲前競選辦公室主任蕭亞譚，參加民進黨北市內湖南港區議員初選，蕭今早接受名嘴周玉蔻專訪爆料，選舉期間有一天晚上，柯文哲跟他聊天曾說「請人送了50萬元給姚立明（當時選舉總幹事），可是對方不收，但「某某人」就收了，為什麼？對於「某某人」是誰，蕭亞譚並未鬆口，僅說「讓子彈飛吧！」

對於「某某人」是誰？蕭亞譚僅交代，現在還在行政院當政務官。周玉蔻也表示，曾就此事問過行政院發言人徐國勇，徐轉述張景森說法，否認有這回事，還斥蕭亞譚是為了初選在胡扯蛋。

對於這筆錢究竟是什麼名目？蕭亞譚受訪表示，就是一個數目，柯文哲當時未談及是什麼樣的金錢，柯文哲與他對話當晚並非集體開會，而是閒聊過程；市府發言人當然不知情，如柯文哲覺得他撒謊，「去告OK、測謊也可以。」至於這筆錢是否為選舉團隊薪資？蕭則說，只要對選後競選團隊會計帳目就知道。

蕭亞譚說，當時他口風緊，沒將訊息放出去，但覺得柯文哲故意說這樣的話，目的不是為了促成大家的團結，而是要強化分裂，會造成團隊彼此猜忌、內部亂七八糟，其領導統御風格，不會造成團結。至於被柯文哲說「有收錢」的人，現在還在行政院當政務官。

周玉蔻則於節目上說，柯文哲曾在上任後私下表示想請她做市政顧問，不過她是拒絕的，甚至也一度想請行政院黨產會委員楊偉中當發言人，感覺柯文哲常用錢和位子來做交換。

蕭亞譚也表示，柯文哲前年挑戰一日雙塔、一日雙城時，順便幫不少候選人站台，但其實有收錢，只是收錢的不是他自己，而是周遭的人有做這樣子的事情。柯文哲不是愛錢的人，也不是想透過市長職位撈錢，但很迷戀權力，過去競選期間，柯都常說覺得自己是老毛，網軍就像紅衛兵，所以才會有所謂的「柯語錄」。

北市府發言人劉奕霆表示，未曾知悉有該情況，柯市長仍持續推動政策，不回應政治口水。