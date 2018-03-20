被影射收柯文哲的錢 張景森反嗆「編故事」

2018-03-20 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競選辦公室前主任、民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚今接受電台專訪，爆出選舉期間柯文哲曾說有提供50萬元給當時的選舉總幹事姚立明，但姚立明拒收，但「某某人」收了，但「某某人」是誰？蕭亞譚僅交代，現在還在行政院當政務官。外界猜測，這名政務官極有可能是行政院政務委員張景森，不過張景森駁斥，表示當時他還自掏腰包，完全沒拿過一毛錢報酬。

2014年台北市長選戰時，張景森擔任柯文哲競選辦公室政策總監，外界猜測「某某人」可能是張景森，不過電台主持人周玉蔻表示，曾就此事問過行政院發言人徐國勇，徐轉述張景森說法，否認有這回事，直指蕭亞譚是為了初選胡扯蛋。

張景森下午也在臉書發文，表示當時幫柯文哲競選，純粹是因為想在台北市打敗國民黨。他擔任政策總監，不但全心投入，還自掏腰包，支付了許多競選費用。

張景森說，柯文哲之後似乎過意不去，好幾次請競選幹部一定要編「薪水」給他，但他不但婉拒，還當著大家的面開玩笑說：「我的薪水不是你（柯）付得起的」。

張景森表示，選舉時他沒有拿過一毛錢報酬，選後他去當富邦獨董，近千萬的收入他全捐給慈善機構，「我對改變台灣懷抱無比的熱情，但是對金錢的態度大致如此淡泊。不認識我的人真的有點可惜，人生眼界不易提升，連編故事都會怪怪的。」