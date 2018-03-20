被爆拒收柯文哲50萬 姚立明：根本沒看裡面是什麼

2014年柯文哲（左）競選台北市長時，姚立明（右）擔任其競選總幹事。（資料照）

2018-03-20 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競選辦公室前主任、民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚今接受電台專訪，爆出選舉期間柯文哲曾說有提供50萬元給當時的選舉總幹事姚立明，姚立明拒收，但「某某人」收了。姚立明今在政論節目上還原當時情形，他表示，當時根本沒看內容，不知道是不是50萬，只知道是一包錢。

姚立明在今晚播出的政論節目「新台灣加油」表示，當時是柯的親信送錢來給他，但他沒有看內容，不知道是不是有50萬，只知道是一包錢，「那我也很好奇蕭亞譚怎麼會知道」。

姚立明說，當時他開車要去停車，柯的親信坐他旁邊，停好後，柯的親信拿出了一個塞得滿滿的牛皮袋要給他。

姚立明說，他當下馬上拒絕，表示錢不要，結果柯的親信告訴他「這個是柯文哲說要給你的」，他再度拒絕，不過他沒有數有多少，今天才知道是50萬。

主持人廖筱君詢問「是薪資嗎」？姚立明則澄清，當時他來做柯的競選總幹事，就有和柯說「不領薪資」，因為他不做柯的部屬，是來幫忙的。

姚立明補充，送錢事件發生的時間點，是他已經答應要做柯的總幹事，但還沒報到，只是先到辦公室處理一些事情，像是安排停車位之類的，「今天蕭亞譚不提，我根本就不會再想起來」。