韓國瑜突襲選北市傳「倒丁聯盟」 丁守中：我不在乎

2018-03-19 13:03

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長提名情況詭譎，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前登記參選台北市長黨內初選未遂，外界解讀是「倒丁聯盟」運作，劍指前立委丁守中；丁守中今表示不在乎，並呼籲國民黨團結都不一定贏，對手只有一個，就是台北市長柯文哲。

丁守中今接受廣播節目專訪，對於韓國瑜突襲登記台北市長黨內初選未遂，丁守中表示，他完全沒有意料到，第一時間是滿驚訝的，「我相信有其他轉折」，但他並不關心，對於外界的任何動作，「我都不在乎」。

對於傳言韓國瑜登記北市長初選是有「倒丁聯盟」在後面運作，甚至有前台北市長、國民黨副主席郝龍斌在後運作？丁守中強調，國民黨應該要團結，目前的4位參選人都各有所長，應採君子之爭，過程中有各種力量，包含民進黨、媒體在放話，但他會朝目標持續邁進。

丁守中也強調，國民黨團結都不一定贏，更何況是不團結？他跟郝龍斌之前也都合作過，不相信郝會這樣做，他還是平常心，扎扎實實跑基層，全力衝刺，對手只有一個，就是柯文哲；丁強調，他不希望民進黨在台南市長初選「黨內互打」的情形出現。

此外，對於同樣有意爭取黨內台北市長提名的市議員鍾小平指挺年金改革，丁守中表示，鍾當時不在立院不了解過程，當時國民黨立委一致支持馬政府行政院的溫和年改版本，所有國民黨立委都投下贊成票，並非支持民進黨現在砍更兇的年改版本。

丁守中也表示，他支持核電，反對不安全的核能，他當年反核四，是因為核四建廠過程中非整廠統包，有許多問題，未來如果核四要重啟一定要通過核安測試，到時他就會支持。