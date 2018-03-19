接任陸委會主委 陳明通：維護台海和平穩定

陸委會主委陳明通今天上任，他在交接典禮致詞時表示，他是歷屆陸委會主委中，擔任主委以前去過大陸，而且是去過最多次的人。這些寶貴的經驗，都將轉化成個人未來在工作崗位上。（記者劉信德攝）

2018-03-19 09:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天上任，他在交接典禮致詞時表示，他是歷屆陸委會主委中，擔任主委以前去過大陸，而且是去過最多次的人。這些寶貴的經驗，都將轉化成個人未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

陳明通表示，非常榮幸有機會再度回到陸委會擔任主委這個職務，回想11年前大約也是這個時候，第一次接下陸委會主委這個棒子，當時曾經表示，這項職務攸關臺灣兩千三百萬人民的身家性命以及財產安全，責任非常重大。

陳明通說，今天他以同樣的心情來承擔這項重責大任，他要向全國同胞保證，在蔡總統及行政院賴院長的領導下，戮力從公，擬定並推動各項大陸政策，竭盡所能地維護台海的和平穩定，接著他以台語表示，「會讓各行各業，士農工商，都能夠安居樂業，大家賺大錢。」

陳明通指出，回想民國80年，他第一次踏上北京去進行移地研究，至今算來也有28個年頭，不僅走遍了大江南北，見證了大陸翻天覆地的轉變，也認識了無數的朋友，從陌生到熟識，從開始的相互激辯，到後來心平氣和地討論各種議題，進而能夠將心比心，換位思考，求同存異。這些寶貴的經驗，都將轉化成未來在工作崗位上，理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮的智慧。

在交接典禮後，陳明通接受媒體提問，被問到中國國台辦主任劉結一今天也將上任，陳表示，對大陸人事不評論，但期待新的人事跟我們一起合作， 促進兩岸和平、台海安全、增進共存共榮的願景。

至於美國總統川普日前簽署「台灣旅行法」，陳明通認為，說明美國對台灣長期以來民主化、民主的結果的支持。對於中國對台三十一項措施，他則表示，在行政院指示下， 陸委會成立小組 ，定期蒐集情資，匯集對岸的反應，向府院與國人報告。

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