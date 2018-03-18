酸指名嘴被收買 柯再批：「他們哪天不攻擊我？」

柯文哲日前批名嘴都被收買，引發名嘴圈不滿，柯今天不以為意反問現場媒體「他們哪天不攻擊我？」（記者簡榮豐攝）

2018-03-18 10:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前上網紅呱吉的直播，酸指「名嘴都被收買」才上政論節目罵他，反遭名嘴王瑞德痛批，市府常常有人三番兩次找他吃飯，難道這不是變相在收買名嘴 ？柯文哲今天受訪時依然推給市府發言人劉奕霆，無辜稱「劉每天都找記者吃飯，也不會來找市長報告啊！」

柯文哲上午出席北市高中職博覽會後受訪，對於他日前批名嘴都被收買，引發名嘴圈不滿，柯不以為意反問現場媒體「他們哪天不攻擊我？」他直言自己的個性就是這樣，講了就講了，不然怎麼辦？

至於到底是誰找名嘴吃飯？柯表示，觀傳局、發言人每天找哪個記者吃飯，市長怎麼會知道。他並再次把球踢給劉奕霆，指劉每天都會找記者吃飯，但「他（指劉奕霆）也不會來報告昨天跟哪個記者吃飯。」

外界批評柯公開罵名嘴、私下找吃飯是兩手策略？柯不滿舉世大運黑衣人事件為例，他坦言自己非常梗梗在懷，「國安局又不是我指揮，憲兵也不是我指揮，黑衣人干我什麼事？」可是call-in節目可以罵一個月，「最可惡是他們知道自己在說謊話還一直罵！」

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