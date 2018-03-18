川普親簽署「台旅法」 吳澧培：讓這件事對中國越不利

美國白宮當地時間16日下午表示，川普總統已簽署鼓勵美台各層級官員訪問的台灣旅行法。（歐新社）

2018-03-18 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前已正式簽署，鼓勵美台各層級官員訪問的「台灣旅行法」（H.R.535）。對此，總統府資政吳澧培認為，這是台灣對美國外交上「走出的一大步」，而川普在法律自動生效前親自簽署該法，也是藉此告訴中國「別想美國打貿易戰」，在台灣問題上絕對會讓中國越來越不利。

《蘋果日報》昨（17日）晚訪問吳澧培，他表示，美國參、眾兩院都是無異議通過「台灣旅行法」，當然川普就不可能否決；而原先外界在猜測川普是親自簽署或讓法案自動生效，吳澧培則分析，依照川普個性，如果他對該法案不愉快就一定會直接送回眾議院，那當然就不可能讓法案「自動生效」。

吳澧培說，川普在這時親自簽署「台灣旅行法」，也是藉此告訴中國，「千萬別想跟美國打貿易戰」，針對台灣問題，美國絕對會讓中國越來越不利；而當美國越支持台灣，也會讓中國國家主席習近平在中國的地位越來越受到考驗，也可預見當美國越支持台灣，「在軍事上習近平就越無法跟美國作對」。

報導引述吳澧培說法，提及「台灣旅行法」的通過無疑是台灣對美國外交上「走出的一大步」，不過，可能沒辦法立刻看到效果，期盼總統蔡英文與外交部要更積極、努力一點。吳澧培強調，美國政府的行政單位目前在更替、友台人士也逐漸進入行政單位，「因此現在機會來了」，台灣必須透過任何管道來增強各方面與美國的關係。