黨產會：民眾服務社執行四大「為黨服務」任務

中國國民黨台灣省委員會與台灣省民眾服務社曾共同合製「愛國必須反共，反共才是愛國」政治宣傳海報。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-03-18 10:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查民眾服務社是否為國民黨的附隨組織，自黨史資料中發現，民眾服務社有四大「為黨服務」業務，在戒嚴時代更暗中進行「社會調查」情蒐任務，藉服務深入全台各鄉鎮，監控社會基層百姓。

據調查報告，過往民眾服務社的業務包羅萬象，最主要政治性任務有：一、擔任國民黨負責群眾工作的第一線工作站；二、辦理吸收民眾加入國民黨；三、藉服務輔選國民黨；四、為國民黨進行社會調查的情蒐工作。

黨產會委員表示，在國民黨威權統治時期，全台300多個民眾服務社，為隸屬的黨部展開社會調查工作，利用服務機會，收集當地靜、動態資料、各地機關、學校、團體及宗教概況，包含地方派系、潛在勢力、流氓劣紳、江湖幫會、各階層領袖的背景、才幹及影響力，都是社會調查工作的項目。

「黨的服務所到之處，便是社會調查所到之處！」黨產會委員指出，國民黨為能有效統治台灣，在各地成立民眾服務社，以服務為名義親近人民，也藉此方便暗中調查、監控每一個人，每逢選舉更替黨進行輔選工作。

根據黨營刊物「中央月刊」記載，國民黨前台灣省黨部主委關中在1985年談及地方黨務工作曾指出「黨要透過為民服務管道，建立群眾對黨的親和力和向心力」，民眾服務站就是「為民服務前哨站」，是群眾工作的第一線。

據了解，國民黨前高雄市黨部主委吳挽瀾，當年曾向省黨部報告，在高雄各民眾服務社推展了特定性服務、民意代表服務等事項，由國民黨籍的民意代表，在各民眾服務社為民服務。

黨產會委員指出，民眾服務社為了吸收民眾加入國民黨工作，明訂「中國國民黨推行民眾服務工作綱要」，要點明確規定「民眾服務社是分配黨員服務工作的樞紐，並在服務工作中展開組訓、宣傳、民運、社調等活動，從而吸收優秀愛國份子入黨」。

「老蔣指示藉民眾服務進行選舉輔選！」黨產會委員表示，早在1955年6月20日，擔任國民黨總裁的蔣介石在中央委員會上，針對「中國國民黨推行民眾服務工作綱要草案」案表示，「民眾服務工作與選舉工作並無衝突，蓋民眾服務工作確能深入有效，獲得民眾信仰，則在選舉時，民眾對民眾服務處站工作人員之表示，自然無不信從」。

「若輔選有功，可獲國民黨頒獎！」委員舉例，台灣省民眾服務社在2007年全力輔選國民黨基隆市長候選人張通榮，國民黨在張當選後，曾派組發會社工部主任郭志龍代表黨主席頒發榮譽狀給省社理事長林仁德，授獎原因載明「讓本黨順利達成政治任務」。