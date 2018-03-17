1280元吃到飽月票挨批虧空國庫 柯P霸氣回擊！

柯文哲強調，吃到飽定期票的政策花了2年的時間精算、協調，這期間也增加了捷運的收入，未來將用這些錢補貼公共運輸的支出！（圖取自臉書）

2018-03-17 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕雙北聯合推出1280元「吃到飽月票」方案，讓通勤族省下不少錢，但也有人質疑，這樣會使國庫虧損，最後還是由人民買單，不過柯文哲在臉書上強調，吃到飽定期票的政策花了2年的時間精算、協調，這期間也增加了捷運的收入，未來將用這些錢補貼公共運輸的支出！

柯文哲透露，他收到很多人寶貴的意見，也再度向大家說明，吃到飽定期票的政策，花了2年時間協調跟精算，也做好前置的準備作業，在這段期間，更加強了捷運的商業化，增加業外收入，路邊停車全面收費，增加停車收入，用這些收入補貼公共運輸的支出。

柯文哲表示，過去捷運的主要收入是車票，這幾年北市府增加場站的廣告收入，以及商店的營業額，業外收入增加不少，不止降低票價上漲的壓力，還可以拿來補償公共運輸的支出。

柯文哲說，下一步會調整公車路網，將會以捷運、幹線公車為基礎，重整公車路線。柯文哲最後強調，台北市的交通政策基本原則就是共享、綠能及E化，共享就是共同使用大眾運輸，吃到飽定期票只是第一步，卻是很重要的一大步，只有夠提高公共運輸的使用率，台北市的交通才有希望。

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