市長輔選該納入他黨？ 陳菊神回：國民黨非常強

2018-03-16 11:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員李雅靜今質詢高雄市長陳菊時指出，市長應屬於全體市民，但市長又常四處輔選，是否除了民進黨、也該輔選他黨或國民黨？陳菊神回：國民黨非常強！

李雅靜認為，市長由高雄市民選出，理論上屬於全體市民，跟議員一樣應該24小時為市民服務，但陳菊市長常四處輔選，有時甚至到外縣市；如果是這樣，是否除了民進黨、也該幫忙他黨或國民黨？

陳菊表示，她是民進黨員，公務之餘若有需要，當然就要輔選同志，這是她的責任，針對輔選他黨或國民黨？陳菊回覆一句話：國民黨非常強！