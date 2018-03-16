陳師孟查馬英九妨礙司法案 將約談王清峰

2018-03-16 00:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察委員陳師孟調查的首件「馬案」，15日已正式立案，是前總統馬英九妨礙司法公正，在總統任內夾怨報復，動用行政體系，要當時法務部長王清峰議處偵辦馬特別費的高檢署檢察官侯寬仁。陳師孟指出，總統雖不受監察權規範，他處理不到馬英九，但會約談王清峰與當時高檢署、檢審會人員，揭開馬黑手介入司法的真相。

陳師孟表示，馬英九領銜、律師陳長文發起「反妨害司法公正公投」，他真的很怕這個公投案銷聲匿跡，希望公投能成案，若他們願意溯及既往，應先查侯寬仁案，此案是馬妨礙司法的最佳案例，「他們要提公投案前，應先照照鏡子」。若馬覺得不夠，他還準備另一個案子。

陳師孟解釋，馬英九把特別費放入自己口袋，連用都沒用，就直接匯給妻子周美青，侯寬仁偵辦馬特別費，在2007年2月13日以「貪污治罪條例」起訴馬，當天馬英九就宣布參選2008年總統，當年8月，台北地院法官蔡守訓以陳長文提出的「大水庫理論」，判馬無罪。

他說，當時有一大批的國民黨立委，到高檢署向檢察總長陳聰明施壓，要求侯寬仁不要上訴 ，但侯不為所動 ，仍提上訴；當年12月，高院駁回上訴，維持馬英九無罪，因為大家都可以預測到馬是下屆總統。

陳師孟指出，為讓侯寬仁在駁回後，不要再繼續上訴，馬英九於是委託陳長文告侯筆錄不實、偽造文書、瀆職等，但侯確信馬有貪污，仍再上訴；法院最後判侯沒有筆錄不實等問題，而是馬的法律見解有違誤。

他強調，馬英九一直懷恨在心，就任總統後，動用行政體系報復侯寬仁，直接下條子給王清峰，要她議處侯。而王清峰也發過兩次公文給高檢署要求調查，高檢署考績會原給侯寬仁口頭警告，並沒有實際議處，王清峰不滿，駁回決議，要考績會重新討論，第二次考績會記侯警告，但王仍不滿，最後交由檢審會審議，改記侯寬仁申誡，使得侯連續3年考績乙等。

陳師孟認為，馬英九剛開始用總統候選人的強勢身分走訴訟路線，企圖以「反守為攻」、「以戰止戰」的方式對付侯寬仁，但侯的態度都沒有軟化；馬當上總統後，就逾越總統職權，跳過行政院長，直接要求法務部議處侯，這是非常惡劣的妨礙司法公正，尤其馬還是當事人。

陳師孟透露，他13日已與侯寬仁談過，侯感嘆地說，「自己是同期的檢察官第一個升到高檢署的，但現在卻是唯一留在高檢署的」，侯因這個案子被整得很慘。