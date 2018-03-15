網友募款送他去北京 陳為廷霸氣回應:中國若發簽證他自費去

陳為廷PO出一張他先前曾到北京天安門廣場時的照片，並建議發起募捐說要送他去北京的網友，可以改匯給「尋找李明哲」。（圖擷自陳為廷臉書）

2018-03-15 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨團助理陳為廷在臉書PO出一張2013年人在北京天安門廣場時拍下的照片，並指出，再過幾天（3/19）就是我國非政府組織工作者李明哲被被中國政府逮捕一週年，家屬至今仍被阻撓無法前往探視，針對有網友發起募捐說要送他去北京，他建議可以匯給「尋找李明哲」。至於他本人目前仍被中國禁止入境，但中國若願意發簽證，他也會自費重回天安門廣場，向中共政權訴求「李明哲無罪，立刻釋放李明哲」。

「318太陽花學運」佔領立法院行動領袖陳為廷等人日前被高院二審宣判無罪，陳為廷在記者會上對中國國家主席習近平嗆聲，有網友因此為陳發起「一人捐一元， 送他去北京」活動，不過此舉遭到其他網友嘲笑，因為目前陳為廷仍被禁止入境中國，連香港都去不了。

今晚陳為廷在臉書PO出一張他先前曾到北京天安門廣場時的照片，並指那是他第一次、也是唯一一次到中國，後來簽證就因政治因素遭到取消，直到今天仍被禁止入境中國、香港。

不過，他強調，不是在跟大家討論「勇氣」，而是在跟大家坦承「恐懼」，並直言自己「在天安門廣場上比出六四手勢，這樣不過一個小小的抗議時，感到恐懼，在香港機場的訊問室漫長的等待中，我感到恐懼，正因為這樣的恐懼，我一刻都不想在中共的統治下過活」。

雖然感到恐懼，但陳為廷也說，也因為這個原因，他仍選擇在該他講話的時間，講該講的話。並指，在318運動將滿4年的此刻，大家對習近平稱帝、收攏「對台工作」的領導權、聲稱加強打壓台獨，竟然不發一詞，那才是一件荒謬的事，並強調，在這個國家，他尊重人人都有享有發言的「資格」，大家當然有權表達反對，或是選擇沉默，「但我只想提醒各位，不要以為沉默，就不用付出代價。」

陳為廷也進一步提醒：「什麼是台灣社會集體沉默的代價？李明哲就是！」他藉此建議想捐款送他去北京的網友，可以直接匯給「尋找李明哲」，因為李明哲至今仍被關押在湖南赤山監獄，且其家屬至今無法順利前往探視。他也提到，如果中國願意重新發給他簽證，他也會自費重回天安門廣場，向中共政權訴求：「李明哲無罪，立刻釋放李明哲」。