嘉義大埔鄉代吳宗霖辭職 鄉長選舉添變數

2018-03-15 07:45

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉民代表會代表吳宗霖今凌晨突然在臉書宣布辭去鄉代職務，令各界甚感訝異，由於吳宗霖曾表達有意競選鄉長，此舉也為選舉平添變數。

吳宗霖在臉書發聲明說，「我很快就又會再回來大埔鄉該屬於適合我的舞台，換個職務，一定會繼續來為大家服務」。記者撥打吳的手機，但未接通，暫無法得知回應。

吳宗霖曾任村長、鄉代、鄉代會主席，熱中地方公共事務、觀光發展，被視為問鼎下屆鄉長寶座的人選，前年12月因私人事務、身體健康因素辭去主席職務，仍擔任代表服務鄉親。