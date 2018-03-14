接受專訪談選舉 林佳龍︰民調顯著領先

台中市長林佳龍（右）接受周玉蔻專訪。（圖由台中市政府提供）

2018-03-14 16:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今日接受廣播主持人周玉蔲專訪，針對市長選舉，林佳龍將對上國民黨參選人盧秀燕，林佳龍表示，其實他的民調「顯著領先」，盧秀燕是媒體人出身，擅打「空戰」，落後者當然會想盡辦法鼓舞支持者，而他是現任者，只要做好政績穩扎穩打，不希望選舉太激烈。

周玉蔻詢問林佳龍，盧秀燕來勢洶洶，兩人民調互有領先，他是否會擔心選情？林佳龍表示，其實他的民調「顯著領先」，民調有多方法，不同的問題排列就會有不同的結果，政治分析民調只是一部分的參考，沒開票前任何民調都不準，且「選舉有危機感」未嘗不好。

林佳龍分析，盧秀燕是媒體人出身，擅打「空戰」，但在選區沒有經營，落後者當然會想盡辦法去鼓舞支持者，他是現任者，只要做好政績穩扎穩打，不希望選舉太激烈。如果他對上的是江啟臣，江在地方積極耕耘，屬「陸軍戰」，他會比較「辛苦」。

周玉蔻問到如果江啟臣拚命幫盧秀燕，林佳龍會透過江啟臣的堂叔司馬文武策反嗎？林佳龍說，其實司馬與江啟臣身邊的人都勸江這次不要選，他與司馬很熟，不過他不會勉強人家。而江啟臣當總幹事要負選舉最後成敗的責任，甚至要幫盧募集資金，不是容易的事，不過江自己選跟輔選是兩回事， 支持度無法反映在盧身上。

對此，盧秀燕表示，林佳龍不是出身縣區，甚至不是台中人，但上次大選也贏了，可見縣區民眾、台中人不會劃地自限；另外，她贏的民調不是她自己做的，也不是她公布的，都是媒體調查，林佳龍的說法難道是質疑媒體的公正性？

江啟臣則說，重點不是誰讓林佳龍比較辛苦，而是林佳龍讓台中市民過得很辛苦，至於誰讓林佳龍辛苦，應該是德國的霍夫曼吧。他也說，堂叔勸他「不要選」，更是無稽之談，堂叔向來鼓勵年輕人勇於嘗試，還曾當面鼓勵他參選。