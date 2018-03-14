侯友宜隔空開砲 賴揆：我不會打臉侯副市長

2018-03-14 15:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德今天出席在新北市政府舉辦的「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，聽取地方意見。爭取國民黨新北市長提名的前副市長侯友宜，日前在臉書開砲，指軌道建設的南環段、北環段及汐止民生線未納入，要賴清德給新北市民一個說法。賴清德在致詞時表示，「我不會打臉侯副市長」，對於地方關心的建設，將一一回覆。

賴清德首先肯定新北市府團隊對於長照政策的推動不遺餘力，他代表新北市民感謝市長朱立倫的努力。

「我人還沒到，新北市的聲音我就聽到了。」賴清德說，對於前瞻計畫，許多立法委員在立院提出質詢，關心新北市的整體發展。日前侯友宜在臉書提到軌道建設，包括南環段、北環段及汐止民生線，各界關心他「會不會打臉侯副」，賴清德說：「我不會打臉侯副市長。」地方關心的建設，中央一定會給予答覆。

賴清德談到，他和侯友宜雖然不能說感情深厚，但過去侯友宜受阿扁總統提拔，擔任刑事警察局局長與警政署署長，當時他在立法院民進黨團擔任幹事長，彼此共事過，他知道侯友宜現在有理想、抱負，想為新北市承擔更大的責任，面對挑戰與壓力，能夠為朋友提供一些加分的條件，他責無旁貸。

對於侯友宜提出的質疑，賴清德回應，「我不會有任何反擊」，種種地方需要的建設，行政院各部會皆會提出具體回應。