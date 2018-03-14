中「惠台」措施對台衝擊 民調顯示政府恐面臨三大警訊

中國「惠台」措施公布後，《遠見雜誌》民調調查發現，年輕世代對中國看法出現翻轉，成為所有年齡層中認為中國對台最友善的族群。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-03-14 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國政府宣布「惠台」31項措施，引發各界討論，有雜誌針對做民調，結果發現雖然民眾認為中國對台友善的比例僅剩3成，不友善比增至4成2，但年輕世代對中國看法出現翻轉，成為所有年齡層中認為中國對台最友善的族群。

《遠見雜誌》針對中國「惠台」31措施做民調，其中關於中國對台是否友善部分，最新民調顯示僅30.3%的民眾認為中國對台友善，不友善比例則達42.1%，與10年前認為中國對台友善與不友善39%、37.9%相比，已發生明顯變化，反映出現今兩岸關係陷入僵局下，台灣對中國態度趨於冷淡。

不過值得一提的是，被視為「天然獨」18至29歲年輕人，對於中國對台是否友善看法，友善、不友善比，從10年前的35.5%、50.8%變成40.8%、39.8%，不但友不友善比出現「黃金交叉」，也是所有年齡層中認為中國對台友善最高的族群，同時願意赴中發展的年輕人高達近6成（59.6）。

在地域性部分，以桃竹苗地區願意赴中發展意願最高，過半（51.1%）桃竹苗民眾表達出願意赴中發展的意願。

而在「惠台」31項措施公告後，儘管國人多憂慮恐對台未來整體發展不利（45.4%認為會有不好的影響，認為好的僅有27%），但對於我國政府應如何應對的看法，有近5成（49.7%）的民眾認為政府可以「審慎評估」，遠大於強硬反制（3.3%），但有68.5%民眾質疑政府的應對能力。

《遠見雜誌》指出，這份調查凸顯出的政府的「一大隱憂」與「三大警訊」，在隱憂部分，「惠台」措施給台灣的最大隱憂，就是恐造成台灣人才進一步流失，高達71.5%的民眾都表達出此憂慮。

「三大警訊」則為對政府信心不足、年輕族群對中國看法轉變、產業重鎮赴中意願高，高達68.5%的受訪者表示對政府應對沒有信心，連泛綠民眾也不相信民進黨政府對惠台措施的因應能力，48.1%沒有信心，高過有信心的46.3%。

而過去被認為最支持民進黨的年輕族群（18至29歲），在此次調查中顯示，不僅認為中國對台友善的占比，在所有年齡層中第一、也是赴中意願最高的族群，長期以來最支持民進黨的年輕人對中國看法恐已發生轉變；而全台科學園區與工業區密度最高的桃竹苗地區地區，「惠台」措施持正面看法比例居全台之冠，凸顯出產業重鎮務實看待惠台措施，成為執政黨不容迴避的課題。

此為《遠見雜誌》在3月8日至11日對全國各縣市18歲民眾進行隨機電訪，完成1007份有效訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。