大巨蛋恐無法開演唱會 柯：國家法令都不清楚

2018-03-13 20:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕爭議多時的大巨蛋，目前已進入市府內部審查階段，北市都發局通知，將在4月3日召開召開都市設計審議大會。然而今卻傳出，由於「建築技術規則」中規定，演唱會觀眾席及表演者不得低於地下7公尺，但大巨蛋的觀眾席球場卻都已在地下10.5公尺，因此若按照現行法規，大巨蛋未來只能打棒球，不能開演唱會。

台北市長柯文哲晚間受訪時無奈說，國家過去的法令都不清楚，例如有環評的人數、有防火避難人數，「我就問，到底營業人數要多少？」趁此機會把台灣過去大型建築物法令上模糊的地方一次澄清也是好事。

柯文哲表示，當初法院停工判決中，涉及工地安全的部分還是要繼續進行，但沒有涉及安全的部分，則等審查通過才可以蓋，大概4月3日會進來開始審查。

柯強調，對於審查沒有時間表，就是平常心，按照公平正義，實事求是，「你要蓋可以，總是要安全」，把這事件做一個ending。他也說，如果審查順利，當然希望快點啟用，「很多東西有賺就可以，不需要斤斤計較面積要多少」，若按照當年規劃只蓋三棟建築物，早就完工了，塞得太密集就會讓消防什麼的變得很麻煩。

另針對台北市大直明水路、敬業路一帶「大彎北段」屬商業區及娛樂區，建商卻蓋商業宅並違法作為住宅來販售，違規使用分區情形嚴重。

台北市政府都發局今表示，經過幾個月討論，決定讓當地違規戶，可用繳交回饋金的方式進行都市計畫變更（商業區改住宅區），若違規戶不願繳納，仍維持原議，也就是依《都市計畫法》進行裁罰，且可連續開罰。柯文哲今晚受訪表示，大彎北段有1650戶，內湖五期還有5千戶，這種歷史共業的問題還是要解決，市府已先表明這是不對的，但還是要在現實的基礎上去尋求解決方法。

相關影音