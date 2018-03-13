「馬習會」檔案 陸委會：依當時國安高層指示辦理

2018-03-13 14:33
前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年舉行「馬習會」，相關檔案中卻有關鍵事項未移交。（資料照）
〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年舉行「馬習會」，相關檔案中卻有關鍵事項未移交。陸委會今天表示，陸委會部分是在馬政府時期，依據當時國安高層指示及決策辦理，相關檔案都依「國家機密保護法」辦理密等核定及相關規定歸檔。
陸委會說，考量當時社會氛圍，陸委會在過程中配合召開記者會對外說明，並多次向立法院提出專案報告。
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前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年舉行「馬習會」，相關檔案中卻有關鍵事項未移交。（資料照）
〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年舉行「馬習會」，相關檔案中卻有關鍵事項未移交。陸委會今天表示，陸委會部分是在馬政府時期，依據當時國安高層指示及決策辦理，相關檔案都依「國家機密保護法」辦理密等核定及相關規定歸檔。
陸委會說，考量當時社會氛圍，陸委會在過程中配合召開記者會對外說明，並多次向立法院提出專案報告。