小綠競爭 基進黨酸時力：不知黨綱在哪裡！

基進黨主席陳亦齊（圖前排右二）宣布，將提名北市內湖南港區參選人蕭篠臻、士林北投區參選人王映心（前排左一）、新北市新莊五股泰山林口參選人張舒婷（前排左二），角逐2018市議員選戰。（記者郭安家攝）

2018-03-13 12:22

〔記者郭安家／台北報導〕基進黨今早於台北市議會前開記者會宣布，將於全國提名11人並與1位無黨籍原住民合作，投入2018年縣市議員選戰。基進黨主席陳奕齊被媒體詢問「和時代力量整合破局？」陳坦言，「時代力量過去在南台灣比較沒有存在，可是我們提名地方，他們都要提名，衝突性高」；還酸時代力量（台獨）黨綱「我現在不知道在哪裡！」

有趣是，時代力量前黨員馮光遠也出席基進黨記者會，力挺現場基進黨北市士林北投區參選人王映心、內湖南港區參選人蕭篠臻、新北市新莊五股泰山林口參選人張舒婷。馮說，他支持時代力量4個字，跟Freddy（林昶佐）、洪慈庸、高潞‧以用非常好，並指時代力量是Freddy、洪所組成，很多人卻說黃國昌是收割者「這是他（黃）優點。」

馮光遠酸說，如果你是時代力量，會對台灣及一起打拼的人疼惜，有這疼惜，就不會搞出現這樣的時代力量，「那兩個頭頭一男一女，用了這麼多策略、部屬，都是奪權的概念，相信他們只是為了他們自己權力」；他退出「國運昌隆」黨，是因跟這些合作，貢獻越多、他們收割越多，如此而已，因此他會全力幫助基進黨等小黨。

談到與時代力量整合，陳奕齊表示，南台灣是小黨欠缺部分，基進黨選擇南部耕耘中央黨部，讓更多友黨在北部有發展空間，是初步整合、分工；如今雙北保守提名，也是尊重友黨主要戰場在北部，也考量基進黨要於北部倡導催生第二個本土政黨的聲音。

但他說，北部最大矛盾可能不是基進跟時代力量，反而是社民黨跟時代力量遇到的衝突會更深，在南台灣基進黨與時代力量有較大合作、整合問題，「因為時代力量過去在南台灣比較沒有存在，可是我們提名地方他們都要提名，衝突性高」；如基進黨第一波於高雄提名4席，時代力量就宣布提名4席，有些區域甚至無參選人。

談到是誰搶誰的獨派選票？陳奕齊酸說，他們比民進黨更本土，理論上是民進黨搶基進黨的票；因民進黨有台獨黨綱卻不實踐，很多人想修掉該黨綱，基進黨三大主張「政治民主化、主權自主化、社會自由化」就是黨綱。至於時代力量的黨綱「我現在不知道在哪裡」、「我要搶時代力量什麼票？」

基進黨目前高雄提名5人、台南3人並與1位無黨籍原住民合作、雙北提名3席；今記者會現場，眾人也批判台北市長柯文哲「兩岸一家親」說、憂慮新北市長參選人侯友宜親中。陳奕齊說，基進黨如進入縣市議會，將不允許縣市首長與中國辦城市論壇交流，因這是統戰新手法；此外，政府採購也要納入勞動人權，避免採購中國廠商。