立院初審 廠商排放有害廢棄物即負刑責

2018-03-12 19:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「刑法第190條之1修正草案」。若能完成三讀，只要企業排放有害廢棄物就有刑責，無須達成「致生公共危險」等抽象要件。

依現行「刑法」規定，排放有毒或有害廢棄物污染空氣、土壤、河川或其他水體，致生公共危險者，處5年以下有期徒刑。然而，因「致生公共危險」的要件過於抽象，導致排污大廠最後往往難科以刑責。多位朝野立委紛紛提出修法，刪除掉現行條文的「致生公共危險」等字句。

民進黨立委段宜康表示，這是司改國是會議的結論之一，應設立環境犯罪專章。法務部次長蔡碧仲表示，法務部有研議朝專章的方向修法，但目前是傾向區分個人與企業。法務部檢察司長林邦樑指出，過去的裁判結果有達到「致生公共危險」者，僅30件。

司委會遂接受法務部的建議完成初審，個人違法的部分仍須達成「致生公共危險」才論罪，另可併科1千萬元以下罰金。廠商或是業場所負責人、監督策畫人員、代理人、受僱人或其他從業人員，只要有排放有害廢棄物之事實，就可處以7年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；若因此致人於死，更可重處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，則處3年以上10年以下有期徒刑。全案則需交付朝野協商。