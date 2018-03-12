唐鳳分享「開放政府」經驗 林佳龍：中市率先響應

2018-03-12 18:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市智慧城市推動委員會今日邀請行政院數位政委唐鳳分享中央推動「開放政府」與公民參與政策的經驗，獲得與會委員認同，市長林佳龍也當場指示研議成立台中市版本的公務人員政策參與平台，以及參照中央作法在市府設置「開放政府聯絡人」，並介接「公共政策網路參與平台」，讓台中市政更透明開放。

唐鳳指出，開放政府的四大架構，分別是透明（transparency）、參與（participation）、課責（accountability）與涵融（inclusion），即政府資料與決策過程必須開放透明，人民要能夠參與並影響政策決定過程，決策過程必須制度化以作為人民課責的依據，以及確保政策制訂的機制能容納更多人參與。

唐鳳表示，行政院已推動公共數位創新空間、公務人員政策參與平台、公共政策網路參與平台、開放政府聯絡人實施要點，讓公共政策在網路上先進行討論，「不要馬路上見」；其中，開放政府聯絡人負責在政策規劃前期與各方利害關係人溝通，協助提升議題討論的聚焦程度，目前各部會都已設置。

林佳龍表示，開放政府是當前民主治理必然要面對的事情，透過開放政府，能夠降低溝通成本，並建立起政府與人民的互信關係，從而形成公私合作，提升公共政策品質。

林佳龍也表示，公務人員政策參與平台、公共政策網路參與平台及開放政府聯絡人，都是將公共政策的內部參與及外部參與體制化，並從體制改革著手，將政府組織改造成能回應內部與外部需求，因此，請研考會主責研議辦理、資訊中心提供技術支援，並由副市長張光瑤督導，訂定目標期程及KPI（關鍵績效指標），以落實推動。