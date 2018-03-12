提名陳歐珀角逐宜蘭縣長？議長帶隊到民進黨中央力阻

2018-03-12 20:01

首次上稿 18:04

更新時間 20:01

［記者游明金／宜蘭報導］下屆宜蘭縣長選舉傳民進黨將在14日中執會提名立委陳歐珀參戰；宜蘭縣議會議長陳文昌今天下午帶隊至中央黨部力阻提名，並表達地方憂心。陳文昌等人認為，陳歐珀無法整合各方力量，如何勝選令人擔憂，建議提名時程延至4月，並將代理縣長陳金德納入觀察，擇優提名。

民進黨選舉對策委員會9日決議，建議提名立委陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長，據傳將在14日中執會中確認提名；這幾天，地方一直有反彈聲浪。陳文昌偕同宜蘭市長江聰淵、五結鄉長簡松樹、縣議員張秋明、邱嘉進、張明華等人，今天下午4點半到民進黨中央黨部拜會秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀，盼暫緩提名，雙方談了約1個小時，最後沒有結論，不了了之。

陳文昌等人說，宜蘭被譽為「民主聖地」，宜蘭人以優良民主傳統、優異執政成果引以為傲，但去年以來，宜蘭人陷入集體焦慮，民進黨檯面爭取參選的「縣長人選」包括立委陳歐珀，歷次民調都無法與國民黨羅東鎮長林姿妙對抗，年底縣長選舉，宜蘭的確是艱困選區。

他們強調，這種情況迄今未能改變，黨中央卻要在14日中執會決定宜蘭縣長提名人選，部分民進黨地方公職及鄉鎮市長均不以為然，民進黨在宜蘭的執政，被視為台灣政黨消長重要指標，縣長候選人提名尤需審慎，不宜以目前僅一人堅持爭取而急於提名，建議中執會至少再觀察1個月，延至4月再討論、決定宜蘭縣長提名人選較為恰當。

陳文昌等人並發表聲明：

1、原本登記爭取提名的冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和，並非以禮讓陳歐珀為前提退出爭取提名，而是基於團結才能勝選的考量，願意交由選對會協調，在程序上與嘉義、台南、高雄3縣市，交由民調決定提名方式不同，中執會不宜以目前僅剩陳歐珀堅持參選，而逕行提名。

2、黨中央尤需考量的是，陳歐珀長期以來民調，落後對手動輒2、30％，仍沒有反轉趨勢，顯示陳歐珀無力整合各方力量，民進黨勉強提名，只是形式上有了縣長候選人，如何勝選卻令人擔憂；何況弱勢的縣長候選人，如何發揮「母雞帶小雞」作用，帶領民進黨鄉鎮市長及縣議員打一場全面性勝仗？

3、3月起，代理縣長陳金德展開12鄉鎮市縣政開講，所到之處場場爆滿，民眾展現的熱情，激勵民進黨低迷多時的基層士氣，這是一股許久未見的上升趨勢，讓基層看見希望，尤其在羅東鎮，陳金德與林姿妙同台演講，當場高下立判，誰才是適格縣長，民眾一目了然。

4、民進黨要在宜蘭繼續執政，關鍵在縣長人選能否整合各方力量，領導大家打勝仗，因此建議中央暫緩宜蘭縣長提名，未來這一個月持續觀察民意動向，為了公平起見，鼓勵陳歐珀及陳金德展開所能，整合黨內外力量，最後再由中央擇優提名。

詳情請見連結：

提名遇地方力阻 陳歐珀：用最大誠意做好整合

避開宜蘭縣長提名爭議？陳金德明「私人行程」赴日