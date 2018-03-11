柯文哲遇上徐欣瑩！台灣政壇刮起非藍非綠風？

台北市長柯文哲（右）今天下午跟民國黨主席徐欣瑩（左）出席「城市力量」進行對談，被認為是幫徐欣瑩參選下屆新竹縣長輔選造勢。（記者黃美珠攝）

2018-03-11 19:45

［記者黃美珠／竹縣報導］年底縣市長選舉跨縣市輔選開打了？台北市長柯文哲號稱「白色力量」、自認代表台灣政壇上「非藍非綠」的勢力，今天下午到新竹縣出席新竹縣領袖教育協會主辦的「城市新力量」座談，跟號稱代表政壇「金黃色力量」的民國黨主席徐欣瑩對話，暢談大新竹的醫療資源、新竹縣的惡劣交通、及如何在今年共創台灣新的政治路，猶如徐欣瑩的問政回顧和政見發表，柯文哲雖然否認是輔選首戰，但直言「給朋友加油啦！」

這場座談會由徐欣瑩的胞弟、民國黨台北市議員徐世勳主持，主題「城市新力量」，強調「台北能、新竹也能」。柯文哲和徐欣瑩的父母均在座，柯文哲的妹妹柯美蘭醫師也已竹北市民的身分現身。

整場會談從徐欣瑩、柯文哲如何結緣開始說起。徐欣瑩哽咽提及，當年她當縣議員時，母親病重送往台大醫院，柯文哲沒有太多的應酬話，卻仁心仁術地對待病患及家屬，讓她留下深刻印象，柯文哲則說「她不過就是1個女兒！1個為了母親病況焦慮的女兒。」

徐欣瑩說，她因母親的病才知新竹醫療資源敬陪末座，後來當了立委發現偏鄉的自來水資源競爭中央補助，因為計算公式不合理永遠喝不到乾淨水，也是她下鄉後發現才顛覆了原來的宿命。

柯文哲說，確實台灣的醫療網在南桃園到竹竹苗這裡「有破洞的」，理論上新竹縣市應該要整合出來1個。

柯文哲直言，很多人喜歡問他當市長和跟醫生有何不同。他的回答就是，當外科醫師30年沒有聽過謊話，到政壇這個就很痛苦了；當政治人物很少聽到真話，在台大醫院裡面派系林立鬥爭激烈，但好歹敵我分明，在政壇上不但敵我不分而且變化很快。他認為，當醫師比較誠實，要求也比較快，不太會做假動作，這跟有人跟他講政治要模糊，不可以要求太快差別很大。

他認為，政治沒那麼困難，該做的就是要做，水是要每天喝的，醫院是要每天面對病患的，這是「有任期的選舉政治，加上沒有歷史觀的政治人物，造就了台灣今天的問題！」這段話他連說2遍。

他說，國家的定位是很重要的，但是在藍綠之外應該要有黑白，在統獨之外也要有是非。

針對徐欣瑩關心的新竹縣交通問題，柯文哲直言，交通問題是都市計畫的問題。他以台北內湖為例，30年當中人口增加了4倍，但是道路面積卻沒有增加，「廢話，那交通一定完蛋！」

所以他給徐欣瑩的建議是，都市計畫一定要實事求是，要有長遠的計畫。但是問題在「都市計畫就是那種高端的、複雜的政商關係」他補充！

柯文哲提醒徐欣瑩，都市計畫要很公正，一旦設定就要堅持到底外，進行公共運輸的構建還要把現代的科技如手機app、網路wifi帶進來才行，而這是大工程需要長時期的規劃。

柯文哲也分享自己何以能在3年辦到替台北市政府還債320億元，今年任期結束可望償還520億的債務。怎麼辦到的？柯P說，很簡單。他用在倉庫內放1隻貓，老鼠都不敢動了，倉庫突然間就會多了很多糧食。

他說，今年是選舉年，一定會有攻擊他說他任內沒有建設的言論。他說，他現階段只還債不建設，就是檢視台北市最近10年資本門的預算執行率只有66％，表示政府效能非常差。

他說自己去年拚命罵人才提升到76％，這表示預算編了卻做不完，這就是他現階段非常反對擴大公共支出的原因，因為現在應該做的是台灣公務體系的效率提昇。

他建議徐欣瑩未來如果入主新竹縣政府，「妳只要每天準時上班，該做的做、不該做的不要做，到了年底，妳就會發現突然錢很多」，引起在場者哄堂大笑。

會後，柯文哲面對台灣政壇上的白色和金黃色力量未來是否真有無限可能？他笑答「不要想那麼多。」

徐欣瑩則說，她希望柯文哲帶給台灣的政治文化，可以不斷讓台灣的政治更清明且更提昇，她是希望新竹縣也有這個效應。

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