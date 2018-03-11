311大地震7週年 日人謝台永誌不忘

日台交協與台灣日本人會今天下午舉行東日本大地震七週年追悼感恩會。（記者呂伊萱攝）

2018-03-11 16:01

﹝記者呂伊萱 ∕ 台北報導﹞東日本大地震發生迄今七週年，日本駐台代表沼田幹夫分享災區復興過程說，如今受影響農地已有超過84%恢復耕作，農產品在日本全國銷售；沼田也感念前總統馬英九當時呼籲捐款的溫暖，「東日本大地震是日台關係轉捩點」，向台灣表達誠摯謝意。

2011年3月11日14時46分，日本東北地方外海三陸沖發生規模9.0的大型逆衝區地震，引發海嘯，造成大規模傷亡與房屋、道路破壞。日台交協與台灣日本人會今天下午舉行追悼感恩會，現場備有大量鮮花，氣氛肅穆寧靜，外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁、前會長李嘉進、前駐日代表馮寄台與前司法院長賴浩敏等人出席致意。當時間來到日本時間三一一地震發生的那刻，全體與會者為罹難者起立默哀。

沼田致詞時說，日本無法忘記，震後馬英九總統親自在電視上溫暖呼籲捐款，因為「重要友人面臨困難」，在此呼籲之下，全台捐款超過200億日圓。沼田說，台灣的支援帶給日本人無比勇氣，也讓再次體認到日台之間特別的情誼，「這是日台關係轉捩點」，再次藉向台灣朋友表達誠摯謝意。

主辦單位也播放記錄災區振興過程的影片，和台灣朋友分享，沼田說，受到地震、海嘯或核災影響的災區，正持續穩健地邁出復興步伐，特別是福島，而已有超過84%的農地恢復耕作，農產品在日本全國各地銷售。

台灣日本人會理事長坂本雅生致詞時，除了向花蓮大地震的受災者及其家屬表達由衷哀悼，也重申說，日本人永遠不能忘記災害中犧牲的眾多寶貴生命，同時， 對於台灣朋友們的支持鼓勵，更是永誌不忘，日本與台灣從多方面構成更深層的信賴關係。

台灣日本關係協會會長邱義仁則說，從影片中看見福島人民抱持進取與堅強意志重建生活，相信也可以給正在受苦的花蓮人民帶來一些激勵，再度向福島人民致意，也謝謝日本這段時間對台灣的許多幫忙。

與會者在會中輪流獻花致意。沼田與外交部長吳釗燮在會後一同進入貴賓室晤談約十分鐘，吳釗燮離場時並未接受媒體採訪。

日台交協與台灣日本人會今天下午舉行東日本大地震七週年追悼感恩會。（記者呂伊萱攝）