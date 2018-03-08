陳建仁邀綠委溝通軍人年改 僅月退地板38990元有共識

2018-03-08 18:34

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府國家年金改革委員會召集人陳建仁、副召集人林萬億今天下午邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組立委溝通軍人年改草案，會中立委對年改會計算軍人退休的俸率等問題仍有疑慮，不過，與會立委一致支持基於軍人職業特性，同意將軍人月退地板調高到3萬8990元。

年改會規劃起支俸率為服役滿20年給予起支俸率50%，每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%。但民進黨立委認為這樣的計算方式，對升不上去卻強迫退役的尉級與校級軍官並不公平，因為這將讓這些軍官對50%加2.5%的俸率實際上是「看得到、吃不到」。

行政院年改辦公室今晚發布新聞稿表示，年改會副召集人林萬億表示，今天的會議是針對前次向民進黨黨團委員報告軍人年金改革草案版本，有待進一步協商的幾項議題，逐一深入討論。關於最低保障金額，與會委員一致支持基於上述軍人職業特性，關於因退役人員原核定支領月退休俸額度比依新俸率計算公式計算得出之俸額高的數額，採10年緩降的最低調降門檻，也就是最低保障金額訂為少尉一級本俸加專業加給數額 （現行為3萬8990元）。亦即，原支領金額低於3萬8990元者，均不受此次軍人年改調整的影響。

林萬億表示，關於新制俸率的計算，與會委員表達新制俸率仿美軍制度應可接受。但宜考量以下要素：1.社會可接受，2.有利國軍招募，3.保障退役人員生活穩定，4.照顧中低階軍士官因服役年資受限所造成的年資相對短少，以及5.政府財務可負擔。故原規劃服役滿20年，起支俸率50%，每增加一年年資中將（含）以下人員增加2.5%，上將增加2.0%。應可再依上述要素，試算其它新版本供討論參考。

陳建仁因此指示請國防部提供新的參數試算數據，作為下次會議討論的參考，儘速擇期再召開後續研協商會議。