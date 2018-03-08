南市綠營初選結果揭曉 藍綠議員：空氣票勝組織票

2018-03-08 14:33

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選由黃偉哲勝出，國、民兩黨議員對這場初選表達看法，不約而同認為當組織票對上空氣票時，空氣票大勝組織票，黃偉哲靠空氣票，打勝陳亭妃的組織票。

國民黨市議員謝龍介表示，陳亭妃打組織戰，黃偉哲則是靠空氣票。組織票都是同一圈內，在民調抽樣時，有其侷限度；而空氣票無所不在，在民調上就有其優勢。但即使這樣，全民調仍是現在大家最能接受的方式。

民進黨市議員林宜瑾的助理朱正軒今也在臉書發表「組織票VS.空氣票」─28% VS.41%的貼文，認為這場選舉是空氣票大勝組織票。

朱正軒認為，從黃偉哲和陳亭妃這兩位參選人比起來，黃偉哲的空氣票比重還是多太多了。「不誇張，10位里長，大概有6、7位支持陳亭妃，剩下的不表態或支持黃偉哲。」

端看這兩種支持者主要構成的形態，其實沒有誰優誰劣，組織票來自選區經營及選民服務等，空氣票來自媒體曝光及問政形象等。

朱正軒認為，這場戰役確實告訴大家一個趨勢，傳統政治經營強大基層組織票源，然後主宰政壇的年代已經過去，現在的選民自主性相對高，媒體影響力也快過組織間的人際傳播。

他說，組織票當然是任何參選人的根基，尤其在複數選區中特別重要，而在勝者全拿的單一選區中，組織票同樣是基本盤，但影響力確實相對稀釋了。「現在問題是，撕裂的同志情感怎麼修復？」

民進黨市議員呂維胤也認為，黃偉哲以形象取勝，陳亭妃則深入基層，在組織上有其優勢，不可否認很多里長、社團都偏向支持陳，但從選舉結果來看，在現今傳播快速的時代，空氣票仍略勝組織票略勝一籌。