民進黨南市長初選黃偉哲勝出 市府官員想法是…

2018-03-08 13:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨公布台南市長初選民調結果，由現任立委黃偉哲獲得壓倒性勝利，將代表民進黨競選下屆台南市長選舉，消息傳來，市府基層普遍看好，有人說「好好先生一枚」，也有人認同說「正派傳承接班人」。

向來在各家民調居領先地位的黃偉哲出線，結果不令人意外，可是選戰期間亂紛紛，吵得市府內部也不得安寧，甚至受池魚之殃被質疑行政不中立；一位基層人員說「黨內廝殺終於告一段落了」 「阿彌陀佛，耳根清淨了」。

由於南市是民進黨執政又是綠營大本營，拿到黨內初選勝利，可說是入主市府「勝利在望」，一名主管認為，黃初選以來，標榜傳承前市長賴清德的正義清廉，未來若當選接掌市政，在人事佈局與財政紀律力求安定，雖然一級局處首長屬政務官性質，市府小內閣形式總退出，但留任格局不致於大變化，副市長人選以檯面上輔選有功大將最有可能。

也有科員說，黃偉哲擔任民意代表以來為民喉舌，學經歷俱佳，相信可帶領臺南市邁向新紀元；亦有人期盼說，黃向來給人理性斯文印象，「希望他的個性能好些」。

不過，國民黨陣營現有前台南大學校長黃秀霜與前立委高思博，無黨籍有前南市警察局長陳子敬爭取競選，年底市長選戰最後勝負未定，亦有官員說「現在談說誰當市長較好，言之過早」。