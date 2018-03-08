北農事件 綠支持者怪陳景峻落井下石

2018-03-08 05:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北市副市長陳景峻曾在簡余晏請辭觀傳局長，向柯P打包票「有困難我扛」，事件不到一個月又發生北農事件，過程中陳景峻將砲口對準吳音寧和農委會，由於陳景峻是民進黨出身，他這次的表現被國內各大政治臉書網站討論，許多綠營朋友為吳音寧抱屈，陳景峻則淪為綠營箭靶，他還公開向農民道歉。

據溪州鄉親謝寶元表示，吳音寧早已知道陳景峻在7日下午記者會要重砲抨擊農委會，而農委會是力挺吳音寧的機關，吳音寧出不出席都陷入兩難。

而吳音寧為了8日開市果菜到貨已「神隱多日」，同為民進黨的副市長陳景峻非但沒為同黨總經理緩頰，7日下午記者會還「倒打吳音寧一耙，對記者說，吳音寧遇事只會閃躲，發生問題，如何承擔」，讓吳音寧承受空前的罵名和壓力。鄉親們揪心不已，也明顯看出政敵已在「挖坑」讓吳音寧跳，吳音寧不出來說明，恐會死在沙場。

謝寶元說，晚間，吳音寧、陳景峻同時出現果菜市場，兩人表情僵硬。了解內情的人士說，兩人的矛盾已白熱化，陳景峻上次在觀傳局長請辭時扮演救火隊，深獲柯P認同，這次又遇到同黨女性落難，原欲「下重手」，卻因自己失發言而「滿臉頭花」，網路甚至有人提陰謀論說，吳音寧神隱這段期間，陳景峻極力挑唆媒體與吳音寧關係，原本欲殺深綠的吳音寧，藉此讓柯文哲獲得藍營選票，不料農委會副主委陳吉仲出面救吳音寧，讓北農事件落幕，但董事長陳景峻與總統理吳音寧的裂痕正要開始。吳音寧說，他是農委會和北市府指派的總經理，一切都是為農民，誰敢利用農利牟取政治利益，大家見招拆招罷了。