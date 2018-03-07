初選大幅度領先 陳其邁強調「團結成就高雄」

陳其邁勝出，與支持者互相擁抱。（記者葛祐豪攝）

2018-03-07 13:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選結果出爐，立委陳其邁民調大幅度領先勝出，他強調：「團結成就高雄」。

歷經長達一年半的民進黨高雄市長初選，今天結果出爐，根據民進黨中央公佈的民調數據，綠委陳其邁以35.9％領先群雄，民調第二名為立委趙天麟14.45％、第三名林岱樺11.22％、最後則是管碧玲5.35％，不表態為33.07％。

陳其邁於下午1點半在服務處受訪，他強調將代表民進黨參選高雄市長，首先要感謝高雄市民的支持，他知道這是重大責任的付託。

陳其邁感謝從謝長廷、陳菊市長，任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成為宜居的城市。他也再一次特別感謝陳菊讓高雄變成綠色執政品質保證的典範。

陳其邁也感謝立委劉世芳選擇成全高雄、展現了謙讓的政治家氣度與胸襟。對於初選過程中的3位優秀同志管碧玲、林岱樺、趙天麟的互相砥礪與集思廣益，他認為都是為了讓高雄更好，也充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。

陳其邁強調：「團結成就高雄」，要成就高雄就必須團結全黨、團結所有市民。初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。從現在起，他會以更謙卑的態度，誠懇拜託團結每一位同志及市民參與高雄市的進步。「只有虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄」 。

陳其邁說，這段時間他一步一腳印，走遍高雄每一個村落、漁村與部落，對於民眾的感受，感同身受。他會不忘初衷，以民為本，承擔責任，與市民一起共同打造繁榮好生活的智慧城市、經濟首都。