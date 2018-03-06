都更1坪換1坪是幻想？ 丁守中駁柯P「絕對辦得到」

2018-03-06 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕對於台北都更問題，台北市長柯文哲呼籲，要大家不要幻想一坪換一坪、外加車位，世界上哪有那麼好的事；不過，擬台北市長參選人丁守中則認為，一坪換一坪「絕對辦得到」。

丁守中在臉書上表示，台北都更是否成功，關鍵在於政府態度，「公權力投入推動，都更就可能盡快落實，達到一實坪換一實坪的目標」。

對於柯文哲指一坪換一坪是幻想一事，丁守忠強調「絕對辦得到」，他表示，柯P辦不到，就換辦得到的丁守中來做，讓老社區加速翻新，才能讓老社區居民翻身。