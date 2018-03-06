白色恐怖受難者催生鳳山明德人權園區

白色恐怖受難者陳深景（左）與基進黨市議員參選人李雨蓁（中）今一同催生鳳山無線電信所，成為鳳山明德人權園區。（記者陳文嬋攝）

2018-03-06 00:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄白色恐怖時期有4處「不義遺址」，白色恐怖受難者、台獨建國聯盟召集人陳深景今與基進黨市議員參選人李雨蓁爭取鳳山無線電信所成立鳳山明德人權園區；市府文化局表示，將協助推動鳳山明德人權園區，並爭取壽山要塞司令部登錄為文化資產。

文化部清查全國有45處白色恐怖時期不義遺址，包括鳳山無線電信所、左營大街3樓、陸軍及海軍總部軍法處看守所，尤以鳳山無線電信所最受矚目，歷經4段歷史演變，從日治時代為日本海軍鳳山無線電信所，白色恐怖時期變成鳳山招待所、1962年為海軍明德訓練班，到地方爭取成為國定古蹟。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會會長劉辰旦、台灣獨立建國聯盟召集人陳深景認為尚有壽山要塞司令部，甚至隱藏市區的軍方機構未列入「不義遺址」，要求文化部擴大清查、增列其中，才能還原歷史、從中反省。

陳深景表示，景美與綠島已相繼成立人權園區，為台灣轉型正義立下重要的里程碑，今與基進黨鳳山區市議員參選人李雨蓁一同爭取鳳山無線電信所，成立鳳山明德人權園區，記取歷史血淚教訓，讓憾事不再發生，展現台灣追求人權民主堅持不懈的精神。

市府文化局表示，鳳山無線電信所深具歷史文化價值，文化局透過歷史調查、人物訪談等，進行文化保存，硬體則爭取文化部經費5億元，今年先行辦理前置規畫設計，將分3年分區修復完成。

文化局指出，鳳山無線電信所土地屬於國防部，受限眷改條例只能有償撥用，市府辦理容積移轉預計明年完成，將協助推動鳳山明德人權園區，並將爭取壽山要塞司令部等，推動登錄為文化資產，未來適度對外開放參觀，撫平受難者家屬創傷，讓更多民眾了解這段歷史。