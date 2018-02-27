賴揆：將提新幼兒照顧津貼 增設逾1200班幼兒園

2018-02-27 14:59

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣少子化問題日益嚴重，行政院將提出少子化對策，行政院長賴清德在給立法院的施政報告中首度證實，政府將提出新的幼兒照顧津貼獎勵生育，109年以前也將增設1200餘班公立及非營利幼兒園。

儘管賴揆今天未能上台進行施政報告，不過，賴揆在原訂發表的施政報告中表示，當前國人高齡化、少子女化及低生育率等現象，已對國家長遠發展造成不利影響，對此，政府將研提出一套完整的育人、攬才及移民政策，由根本解決問題。

賴揆說，在育人政策方面，為達到2030年將總生育率提高到1.4人的目標，政府除將提出新的幼兒照顧津貼以獎勵生育外，也將建構多元托育體系，藉由持續加速教保公共化，在109年以前增設1200餘班公立及非營利幼兒園，以及透過政策引導，讓私立幼兒園加入政府公共化政策等作法，以減輕家長托育費用負擔，提升幼兒園入園率，同時改善私立幼兒園教保服務人員低薪問題，穩定服務品質。

據悉，行政院正由衛福部研議是否全面發放育兒津貼，衛福部長陳時中今年1月曾向賴清德提出簡報表示，若全面發放每月2500元0到2歲的兒童照顧津貼，所需財源經試算1年需120.69億元。

政院正研擬是否全面發放兒童照顧津貼與私幼公共化補助等多項措施，以搶救少子化問題，目前育兒津貼設有排富門檻，僅針對所得稅率在20％以下發放，包括父母有一方未就業的家庭自己帶小孩，每月的育兒津貼2500元，中低收入戶發給4000元、低收入戶是5000元。