獨家》軍紀渙散！辣妹溜進空軍F-16座艙嘟嘴喊「啾咪」

空軍花蓮基地傳出重大違紀事件！有辣妹私自爬上F-16戰機，並進入座艙內拍照上傳網路社團。（記者游太郎攝）

2018-02-25 12:26

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍爆發重大軍紀違規事件！一名辣妹悄悄溜進F-16座艙內，不但撒嬌比手勢、嘟嘴嬌喊「啾咪」，還公然PO上網炫耀，空軍今天獲悉後氣炸了，清查發現正是空軍花蓮基地的F-16戰機，全面查處相關失職人員中。

民眾爆料指出，昨天晚間快8點時，在某標榜老車的社團臉書中，突然有人PO出辣妹坐在F-16座艙內，嬌嗔嘟嘴向男友喊「啾咪」並比出仿韓國少女團體的手勢，還有2張友人與F-16合照的照片，引起社團內一片嘩然。

PO文者炫耀說，其實F-16也和車子差不多構造，「為了讓馬子圓夢，所以我去惡搞空軍了.....」，礙於政策以及「保密協定」，所以無法拍攝內裝給大家看，也無法透露本機資料及配備，請見諒。

照片一PO出後，有人提出警告，希望他喊「卡」，當事人還問「所以要下架嗎？」友人提醒他「坐到座艙內就有爭議了哦.....」，當事人後來想想不妥撤下照片，隨即被社團內人士截圖並傳出。

由於圖中的F-16並未顯示機號，背景特徵也不明顯，空軍司令部下令花蓮及嘉義兩個使用F-16的基地徹查，上午10時許證實，在空軍花蓮基地26作戰隊所轄的機堡內拍攝無誤。

空軍花蓮基地表示，經查並非原先猜測的春節假期內拍攝，而是該隊102年4月退伍的林姓機工長所拍，但時間已相當模糊，約在5年半至6年前，林姓機工長承認，當時是友人拜託利用假日會客時帶進營區，未經報備即私帶友人及女友進入F-16機堡，拗不過請求讓這名辣妹爬入座艙內，當時還要求自己欣賞就好，千萬不能公開，沒想到最後還是被PO至網路上，這名已退伍的機工長相當懊悔，不斷地向聯隊表示歉意！

空軍花蓮基地說，這件違規事件雖然當事人已退伍，但利用會客機會違反規定，且趁職務之便，私自帶上戰機座艙及拍照，已違反保密等相關規定，目前正全面查處失職人員中。

空軍花蓮基地無奈地說，根據空軍規定，外界團體或人士要參觀戰機及相關設施，必須提出申請，並經聯隊長核定才能進入，且只能拍攝外觀，並在基地人員陪同下才能通行，民人違規進入座艙內拍攝還是第一次，聽到這麼離譜的狀況發生，臉都綠了！

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