彰縣綠營初選民調定輸贏 選將掃街拜票廝殺激烈

2018-02-24 09:25

〔記者湯世名／彰化報導〕拚了！民進黨彰化縣鄉鎮市長與縣議員初選民調，即將從26日起展開，其中最受矚目的彰化市長民調率先開跑，戰況激烈的彰化區縣議員緊接在後，為了爭取出線，在最後倒數關鍵時刻，參選人紛紛穿梭大街小巷或在重要路口定點拜票，瀰漫選舉廝殺的煙硝味。

競爭最激烈的民進黨彰化市長初選民調將在26日率先登場，兩名參選人賴岸璋、林世賢為了取得「代表權」，連日來各自動員人馬從早到晚狂掃彰化市區拜票，廝殺相當激烈。

緊接在彰化市長初選民調之後，則是將於27日登場的彰化區縣議員、埔鹽鄉長初選民調，其中又以彰化區縣議員廝殺最為激烈，目前該區參與初選民調的選將有楊富鈞、李成濟、林維浩、葉孟家、莊陞漢、黃建閎6人，這6人實力都相當堅強，且支持度都相當接近。

今天是彰化區縣議員初選民調倒數第3天，由於將從6人中淘汰1人，6選將連日來莫不勤跑街頭發傳單，或向選民握手爭取支持，其中彰化市民代表楊富鈞每天清晨都起大早，以定點方式，站在彰化市大埔路與中興路口、曉陽路與中正路口、中山路與孔門路口等重要路段，向往來的民眾揮手致意，引起民眾矚目，還有人向他高喊：「加油！凍蒜！」

葉孟家則是勤跑街頭散發他自己製作的福袋，希望能藉此加深選民印象；其餘選將則是頻頻在各個記者會與活動場合中露臉，爭取曝光度，花壇鄉長李成濟甚至數度「越區」到彰化市參加各場由縣府、市公所舉行的記者會等活動。

楊富鈞、莊陞漢為現任市民代表，李成濟為花壇鄉長，林維浩為前縣議員，葉孟家為前市民代表，黃建閎則是縣議員黃育寬的公子。