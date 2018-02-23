慘！國民黨屏東25平地鄉鎮市長提名 僅1人登記

2018-02-23 18:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣議員、鄉鎮市長選舉提名登記今天（23日）下午登記截止，扣除原住民鄉鎮，25個平地鄉鎮市長竟然只有車城鄉1人登記，縣議員也只有25人登記，相當慘澹。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說明，地方為求勝選，所以彈性處理。

國民黨屏東縣議員提名登記者共25人，1選區（屏東市）共6人，分別為唐玉琴、曾義雄、黃昌源、黃明賢、陳美瓊、陳揚；2選區（屏北區）共3人，為宋麗華、鄭雙銓、何春美；3選區（潮州枋寮區）共4人，為徐榮耀、李世淦、王志豐、許馨勻；4選區（萬丹東港區）共2人，為李香蘭、周典論；5選區（林邊區）共1人，王啟敏；6選區（恆春）共2人，曾瓊慧、盧玟欣；平地原住民共2人，分別為潘裕隆、潘坤福；三地門區許阿桃；瑪家區2人，高惠芬、陸月嬌；牡丹區林采穎；霧台區柯海燕。

鄉鎮市長共登記8人，瑪家鄉梁明輝、來義鄉竇望義、獅子鄉周英傑、林進丁；泰武鄉邱登星、三地門鄉歸曉惠、牡丹鄉潘壯志；車城鄉林顯水。

屏東縣的縣議員席次有55席，這次國民黨只有25人辦理登記，而33個鄉鎮市長扣掉8個原住民鄉鎮後，25個平地鄉鎮市長竟然只有車城鄉林顯水1人登記，相當慘澹。

縣黨部主委廖婉汝表示，屏東縣因為國民黨在野，造成許多鄉鎮市長為求勝選，不願以黨籍參選，黨部尊重地方意見，以勝選為考量彈性處理。