基隆新春團拜 議長宋瑋莉自爆已辭市黨部主委

國民黨基隆市黨部新春團拜，議長宋瑋莉卻爆辭去黨部主委。（記者盧賢秀攝）

2018-02-22 12:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天上午舉行新春團拜，走過初選的風風雨雨，黨內重要人士都呼籲國民黨要團結，贏得年底選舉，議長宋瑋莉也公開力挺謝立功，不過宋瑋莉卻丟出震撼彈，她在農曆年前請辭市黨部主委，中央黨部協調市黨部主委的人選。

宋瑋莉說，在國民黨艱困的時候，她毅然接任主委，現在她已經完成階段性任務，市長提名人選也已經產生，所以在農曆年前辭去黨部主委，她也要參選中山區市議員。

宋瑋莉也指出，國民黨在初選民調的風風雨雨，是民進黨見縫插針，呼籲黨內人士要打造1座銅牆鐵壁，讓人無法見縫插針，她也公開表示，力挺謝立功參選市長，國民黨沒有分裂的本錢。

國民黨基隆市長提名人謝立功則表示，他感謝議長宋瑋莉的謙讓，讓他代表國民黨參選基隆市長，初選期間有些誤會，他也向宋瑋莉致歉。他認為國民黨在基隆有深厚的基礎，當年前市長李進勇的民調不低，但國民黨團結起來終究贏得市長選舉。

謝立功已經請初選對手介文汲擔任競選服務團隊的發言人，他也會邀請宋瑋莉擔任競選團隊的重要職務，目前過年期間不好談嚴肅問題，開春後會進行協調。