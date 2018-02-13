中國迫我巴紐駐館更名 外交部：其他沒有問題

2018-02-13 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國再度施壓，巴布亞紐幾內亞政府勒令將我駐巴布亞紐幾內亞外館更名為「台北」，更要求沒收外交車牌。外交部對此已提出抗議、並在力爭權益中。外交部發言人李憲章今天表示，目前除了巴紐外館，其餘駐館沒有問題，「相對平順」。

中國見不得「中華民國」與「台灣」存於國際，持續施壓我生存空間。繼奈及利亞、杜拜、厄瓜多與巴林等駐處改名為「台北」後，我駐巴布亞紐幾內亞外館也被巴紐政府要求由「中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」更名為「台北駐巴布亞新幾內亞經濟文化辦公室」，並沒收外交領事車牌；中國外交部發言人耿爽對此表示「高度肯定和讚賞」。

外交部昨晚回應表示，對於巴紐屈於中國大陸壓力，我深感不滿與遺憾，已向巴紐外交部及其駐台代表處表達抗議，並由駐處持續力爭相關權益中。李憲章今天出席例會時說明表示，巴紐外館遭要求更名一案是漸進式發展，外交部都有掌握，目前巴紐政府提出要求，希望我方配合，我方基於雙邊關係正在強力交涉，希望確保國家尊嚴和國格，並維繫我們駐處的地位和待遇。

在我全球駐外無邦交外館中，原有7個外館使用國號「中華民國」或「台灣」的名稱，若巴紐駐處最後也更名，則僅剩駐斐濟商務代表團與駐約旦代表處。關於其他外館是否也有類似案情？李憲章回答提問說，外交部目前僅巴紐外館有此情形，其餘駐館沒有問題，「相對平順」。