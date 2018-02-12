政府震災表現受肯定 學者：突破意識形態框架

2018-02-12 10:53

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統在花蓮震災的表現受到民眾高度肯定。中興大學國際政治所教授陳牧民認為，這顯示蔡英文在救災的表現突破傳統的意識型態框架，日本勇於表現對台灣的支持，也證明蔡政府過去兩年爭取國際支持的做法是成功的。

台灣世代智庫今早舉行記者會，公布「花蓮震災政府表現滿意度」民調。有高達82.9%民眾滿意政府的救災表現，73.4%滿意蔡英文總統的表現，更有高達75.8%肯定日本關懷台灣。

台灣省土木技師公會理事賴建宏表示，政府救災表現受到高度肯定，與他們在花蓮現場的感受一致。他說，行政院長賴清德7日上午到場後，就提醒各技師公會要協助花蓮政府盡快支撐雲門翠堤大樓，讓搜救人員可以安全進出，經過技師們的檢核與計算後，做出大家看到的支撐系統。

他指出，老舊建築的規範與標準確實有差異，特別是餐廳、旅館等公眾使用建物，可能因營業需求而變更結構，政府應加速對這類建築進行評估。

陳牧民解釋，民眾對於蔡英文的整體滿意度大約在5成上下，但在震災表現就突破7成，這顯示蔡英文在救災的表現已突破傳統意識型態框架。

他也說，日本的獲得台灣民眾的高度肯定，包括日本首相安倍晉三給蔡英文寫慰問信，還在官網公布，整個日本政府、社會、民間對台灣的支持，大家都能明顯感受，新加坡政府也派軍機來台協助。這顯示蔡政府過去兩年爭取國際支持是成功的，讓以往都非常謹慎的日本政府，都不避諱中國的干擾，這呈現一種台日同在的新趨勢。

民進黨立委姚文智表示，日本的表現，才是兩國一家親；中國刻意迴避蔡政府，直接與花蓮縣聯繫，就是想利用災難擷取政治利益。