受邀以色列「全球市長會議」 前年賴清德、今年林佳龍

2018-02-11 12:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍接受以色列邀請，昨日深夜出席「全球市長會議」，將就智慧、永續與安全城市建構，與全球35位市長交流，行政院長賴清德前年也獲邀參加。中市府今天指出，林市長也將拜會以色列總理納坦雅胡，深化城市國際外交。

以色列「全球市長會議」每屆皆邀請全世界的縣市首長出席，前屆2016年邀請時任台南市長的賴清德出席；今年自11日至15日在耶路撒冷盛大舉辦，包括美國密爾瓦基、巴拉圭首都亞松森、捷克首都布拉格、烏茲別克首都塔什干等市長都將親自出席。

市府說，以色列經濟文化辦事處代表游亞旭去年12月邀請市長參加，林市長此行除兌現承諾外，也將藉此展開市政交流，拜會納坦雅胡，並會見以色列前三大城市特拉維夫、耶路撒冷與海法市長，藉此強化城市外交、宣傳台中花博，提升台中國際能見度。

此外，林市長此行也將參訪耶路撒冷發展觀光創新中心，汲取舊城區的創新觀光發展經驗，與台中中區再生政策連結，並活化歷史建物再利用，讓台中舊城區觀光再創高峰。

市府強調，台中正打造智慧城市，一行人也將參訪Mobileye自動駕駛科技公司（英特爾子公司）、Orhitec GIS地理資訊公司，學習先進的數位治理科技，運用於水湳智慧營運中心；出席MUNI博覽會全球領導者會議，並參訪擅長防恐的軍事科技公司m-Prest及R-MOR公司，邀請它們成為台中城市安全國際合作夥伴，提供安全防護諮詢建議與方案，為今年台中世界花博及2019東亞青運動會等大型國際活動做好準備。