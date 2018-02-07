小雞拱母雞？竹市藍營議員不滿黨部提名席次過半

新竹市議員下屆應選34席，有藍營市議員不滿國民黨市黨部的提名方式，認為提名過半人數將打壓現任市議員，抹煞現任者的努力。照片為市議會開議情形。（記者洪美秀攝）

2018-02-07 17:19

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部在確定市長選舉由許明財再披戰袍後，也針對市議員的提名作業進行相關徵詢，據了解，黨部擬在竹市5個議員選舉區，分別提名應選席次半數加1席，共21席，另原住民議員提名1席，不過，此舉卻引來國民黨現任市議員不滿，認為是抹殺現任市議員的努力與耕耘。

依據國民黨市黨部的初步規劃，東區將提7席、此區應選12人，南區提3席、此區應選4人， 香山提4席、此區應選6人，北區提5席、此區應選9人，西區提2席，此區應選2人，共提名21席，另原住民市議員1席，共提名22席，而新竹市議會下屆市議員席次共34席。

由於多數現任市議員反對市黨部的規劃，有的主張應提名總席次的一半就好，也就是保守提名17席，否則將瓜分國民黨的票源，反而不利市議員選情，同時也讓現任市議員覺得不公平，擔心國民黨市議員提名席次過多，恐讓市議員的選舉更加不樂觀。

臉書社團「新竹市民監督團」也在粉絲頁分析指出，國民黨市黨部的做法是希望拉抬市長的選情，因為藍營如果參選人多，就能拉抬市長選情，即採「小雞拱母雞」的作戰策略，據了解前市長許明財任內的隨行秘書嚴翊琦、綠水里長黃文政、東區調解會陳萬福的女婿，以及王榮貴、彭昆耀、陳慶齡等人，都可能批藍營戰袍參選，並希望與許明財結盟，且早已在各自的選區暖身走動。

此外，身兼全國後備青溪總會長的呂學樟，也傳出過去的子弟兵邱漢奇、曹永明、熊哲良等人，都有意投入市議員選舉，也讓市議員的選舉變得熱鬧。

國民黨市黨部主委呂學樟強調，提名作業與方式都還沒確定，目前還在評估斟詢階段，最快會在3月中旬有結果，目標以席次過半為考量，也會以勝選為目標。

至於民進黨新竹市黨部的提名則會以現任的9席市議員為優先，另外東區會再增加新人鄭美娟、北區增加新人賴稟豐，採穩紮穩打方式，並期許組泛執政聯盟，與市議會無黨籍新民意問政聯盟結盟，取得執政優勢。