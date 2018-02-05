讚鄭文燦「無人可望其項背」 吳志揚：不再選桃園市長

吳志揚今接受廣播節目訪問，讚鄭文燦經營有方，宣布不再競選桃園市長。（資料照）

2018-02-05 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕身兼中職會長的國民黨不分區立委吳志揚，外傳他有可能再次出馬競選桃園市長，與鄭文燦再次對壘，不過吳志揚今接受廣播節目訪問時，直言宣布不再競選桃園市長。

國民黨立委吳志揚今日接受《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問，對於上次爭取桃園市市長連任失利，吳志揚說：「很多人會說從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」，但他直言「在哪裡跌倒，顯然那個地方不適合你」；吳志揚指出，一直都是老面孔出來選，不但會被貼上家族化的標籤，同時也無法讓黨內有新陳代謝，他認為讓新人投入選舉，有助於黨內新陳代謝。

對於現任桃園市長鄭文燦的表現，吳志揚讚，他的經營方式國民黨大概「無人能望其項背」，所以民調特別出色。

主持人黃光芹稱，若吳志揚不選，國民黨恐無法奪回桃園，吳志揚表示，那若國民黨所推出的候選人有戰鬥力又令人感到新鮮，民調是有機會快速提升；吳志揚也不忘批評新政府，聲稱國民黨所有的政績都被民進黨收割了，例如機場捷運是在鄭文燦任內通車，強調做苦工的是前政府。

不過吳志揚也提到，這種事也不要太計較，百姓有真正享受到，老天會把帳記在你身上。

至於外傳國民不分區立委當初都有簽下一份承諾書，指必須服從黨的要求投入選舉，否則就會被拔掉不分區立委職務，吳志揚拿出這份承諾書表示，國民黨不分區立委所簽的承諾書有要求要服從黨的安排，為黨在艱困選區經營，接受黨的規劃耕耘基層，或接受黨中央規劃或徵召投入選舉，不得有異議，但他強調這前提是在艱困選區，如果原本就有人要投入，就朝初選機制，不會有徵召的問題。