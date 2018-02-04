北美教授跨洋比對 初判管中閔論文涉違反學術倫理

北美洲台灣人教授協會等學者自發性比對，初步認定陳建良、管中閔（如圖）論文涉違反學術倫理。（資料照）

2018-02-04 16:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學教授管中閔當選新校長，卻被踢爆去年與暨南國際大學教授陳建良合寫的研討會論文，與張姓碩士生前年發表的論文有廿多處雷同，但台大認定陳、管所寫非正式論文而不處理，引學界質疑，由北美洲台灣人教授協會等學者自發性比對，初步認定陳、管論文涉違反學術倫理。

管中閔、陳建良在2017年參加中研院主辦的第6屆網路與貿易研討會，發表《兩岸經濟合作架構（ECFA）政策效果評估國際貿易實證》，不料管中閔今年初當選台大校長後，該論文被踢爆，與2016年暨南大學張姓學生的碩士論文《ECFA貨品貿易早收清單對台灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析》中，有20多處雷同，引發學倫爭議。

但中研院先對外宣布，研討會上的發表非正式發表論文，而台大在1月26日召開學術倫理委員會審查，收集資料後也對外表示，因非正式論文，也認為未涉及抄襲，學倫案不成立，管中閔也在臉書上發布「莫須有」三字自清。

然而，此學倫案調查無法平息外界質疑，北美洲台灣人協會與台灣教授協會今發布聯合聲明，先質問若非正式論文就不在學術倫理規範之列，那未來沒有正式出版品的學術會議如何規範？學生作業抄襲如何罰？

北美教授協會等批評，台大前校長楊泮池因論文共同作者造假而黯然放棄連任，準校長又爆發抄襲學生論文疑雲，台大不嚴肅以待、釐清真相，卻試圖打馬虎眼，不僅影響校譽，也難端正台灣研究學風，有負面影響，更批台大在楊泮池案之後所成立的「台大誠信辦公室」形同虛設。

北美教授協會等指出，端正學風不只是台大的事，是全體學人的事，因此組成跨科系資深教授與研究人員團隊，仔細比對陳、管論文與張姓碩士生論文，發現外界質疑非空穴來風。

調查初判，陳管論文與張生論文有多張圖表雷同，但有些圖表卻分別在兩篇論文中寫上「作者自行整理」、「作者自行統計」，但張生引用他人部分都清楚標標示，但陳管卻無，因此合理懷疑陳管論文抄襲張生成果，雖無法判斷蓄意或過失疏漏，都已違反學術倫理。

針對新發展，台大則表示，該案已經過校內學術倫理委員會開會檢視，尊重學倫會調查，盼爭議盡速落幕，讓新校長盡快上任。

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