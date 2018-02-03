國際專家看M503 認同兩岸應協商

2018-02-03 17:03

〔中央社〕國際趨勢專家方恩格（Ross Feingold）今天接受中央社訪問，談到兩岸對M503爭議時表示，國際上認同兩岸應協商，台灣民航主管機關可提供飛機過於接近的雷達資料，加強飛安疑慮說詞的說服力。

來自美國、目前住台灣的方恩格說，國際上不希望兩岸片面改變現狀，M503是政治問題，2015年兩岸曾對M503北向航路啟用前應先協商有共識；他認為，這部分國際社會多半偏向台灣，也認同兩岸應在這問題上協商。

不過，方恩格也說，台灣認為M503北向航路與銜接航路未協商會有危害飛安的疑慮，建議民航主管機關可提供飛機過於接近的雷達資料，加強飛安疑慮說詞說服力。

民航局副局長何淑萍說，台灣與大陸分屬不同飛航情報區，航管本來就應要事先溝通，國際上為了飛安，不同飛航情報區對新航路啟用前原本就會溝通協調，不用特別證明。

中國大陸為紓解原有航路壅塞，在靠近台灣海峽中線附近，劃設M503航路及另3條轉接航路，2015年3月先啟用由北往南，當時兩岸達成共識，M503由南往北航路及另3條轉接航路啟用前，兩岸應先溝通協商。

今年1月4日，大陸以告知台灣方式，啟用M503南北及另3條轉接航路，引發爭議。台灣一直呼籲大陸就航管問題技術問題協商，至今未獲正面回應。

因中國大陸的東航及廈航使用M503南往北及其轉接航路，民航局先前也祭出暫不核准兩家航空公司申請的兩岸春節加班機，日前兩家航空公司直接取消加班機，讓M503爭議效應擴大。

民航局說，3條轉接航路中的W122與馬祖終端管制區最近僅2.8浬，W123航路與金門終端管制區最近才1.1浬，在航管未經協商下，使用M503轉接至W122與W123的飛機，在天氣不佳時，會與台灣往返馬祖機場與金門機場的飛機，可能發生過於接近情形，有飛安疑慮，應透過航管協商出一套預防機制。

民航局曾就M503一事，去函國際航空運輸協會（IATA），IATA回函提到M503是國際民航組織（ICAO）核准的國際航路，但民航局強調，IATA回函中明確表明M503與W122、123等相關航路爭議，宜透過與上海飛航情報區協商處理，IATA並鼓勵「與M503航路鄰近及相連的各方，以雙邊方式與上海飛航情報區主管當局進行協商」。