貓羅溪治水、淨水、親水納前瞻 賴揆承諾全力支持

2018-02-03 14:40

〔記者張協昇／南投報導〕針對行政院推動的前瞻基礎建設計畫，南投縣提出貓羅溪水環境改善暨中游段生態及生活廊道重生兩項計畫爭取經費，行政院長賴清德今現場視察並聽取簡報後表示，行政院全力支持，但由於貓羅溪颱風季節恐有水患問題，高灘地設施是否會受影響，請地方與相關單位仔細評估，遇到困難時應儘速修訂計畫解決，以符合治水、淨水、親水兼具的計畫目標。

賴清德今率內政部長葉俊榮、經濟部次長王美花等相關部會人員，到貓羅溪畔聽取簡報。葉俊榮表示，貓羅溪暨中游段生態及生活廊道重生計畫，主要是希望建構環繞溪畔長達7公里的自行車道及人行步道設施，並針對會展中心、棒球場周邊景點，及匯流進入貓羅溪的7條河流等進行綠美化，以生態為主，加入人文，同時滿足居民休憩需求，符合前瞻計畫「 城鎮之心 」工程計畫目標內涵，是各縣市提出的該項計畫中，內政部評估後高度重視的計畫之一，但因貓羅溪有水患等問題，將與經濟部分工解決，讓計畫能實現。

王美花也指出，前瞻計畫中的水資源改善計畫，不僅要建設，更重視環境永續，改變台灣面貌，貓羅溪因有水患及污泥等問題，早就計畫從中興新村分洪改善，但因用地無法取得，目前已改變計畫，計畫也大致底定，將與內政部共同合作，讓貓羅溪的水質能變乾淨，並真正解決水患問題。

南投縣長林明溱則指出，貓羅溪以往雜草叢生，一片荒蕪，近幾年來在縣府及河川局等相關單位努力建設下，已成為民眾休憩好去處，若能爭取到前瞻計畫經費進一步建設，相信更能成為南投、甚至中部民眾遊憩觀光新亮點，由於河灘地將採低密度開發，營造花海景觀，颱風季節影響應不大。