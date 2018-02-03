黨產會開鍘！雷倩：302億元土銀存款遭凍結

婦聯會主委雷倩表示，黨產會開始凍結銀行帳戶，擁有302億存款的土銀成第一個遭凍結帳戶。（資料照）

2018-02-03 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會會員大會週三（31日）表決拒簽行政契約後，行政院不當黨產處理委員會立即認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結385億資產及其他不動產，婦聯會主委雷倩指出，黨產會開始凍結銀行帳戶，擁有302億存款的土銀首當其衝。

婦聯會主委雷倩今（3日）晨在臉書表示，昨天黨產會開始凍結銀行帳戶，第一個通知會裡的就是有302億存款的土銀，雷倩指稱早在去年8、9月起，在前主委辜嚴倬雲的同意下，婦聯會陸續將到齊的定存轉到土銀，準備10月底簽行政契約後易於轉帳；只要帳戶有異動，黨產會或內政部都會前來詢問，她強調：「婦聯會早就如圍城，被政府的密切監控。」

雷倩說，黨產會接下來的行動，尤其是調查期間的法律風險，令婦聯會同仁擔憂，加上政論節目對於婦聯會的批判，更讓許多人心情低落稱「她們問我那個名嘴為什麼要這樣說我們？明明不是事實的，要說得那麼惡毒？」

據黨產會調查，婦聯會資產為385億元，尚不包含總會及分會名下5筆、市值近4億餘元不動產；此外，市價高達6億元的總部「美齡樓」獨棟大廈，登記在婦聯社福基金會名下。由蔣宋美齡成立的振興醫院，不動產市值高達538億元，後續都將進一步展開調查。