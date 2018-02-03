視察南投長照 賴揆：提升待遇、專業 讓第一線有榮譽感

賴清德（中）看到老人家在玩象棋麻將，雖然用的是代幣，也向長輩嚷著要「吃紅」。（記者佟振國攝）

2018-02-03 11:43

〔記者佟振國／南投報導〕政府積極推動長照2.0計畫，行政院長賴清德今天前往南投縣中寮鄉參訪伊甸基金會辦理縣內首家綜合式長期照顧服務機構，得知建築係由原鄉立托兒所改建，這也是921災後台南市政府所援建，直呼是結善緣，賴清德也強調此行旨在鼓勵長照第一線人員，不僅提升長照人員的待遇與專業，讓長照人員感覺榮耀與增加認同度，是值得奉獻與助人的工作，長照政策才有辦法長久落實。

賴清德上午9時50分由衛福部長陳時中、南投縣長林明溱及縣籍立委蔡培慧、林靜儀等人陪同，參觀南投縣首家公設民營的綜合式長期照顧服務中心，建築原本是中寮鄉立托兒所，由縣府補助經費800萬元整修轉型為長照機構，去年由伊甸基金會經營，有咖啡廳、交誼廳、視聽室、多功能活動教室、體適能教室、輔具站、護理站等，幫助長輩延緩失能退化。

賴清德則稱許是座「五星級」的長照服務中心，並與現場的長輩話家常，看到長輩在下棋鬥智，桌上擺放著代幣錢，還開心嚷著要「吃紅」。

鄉長張永輝表示，鄉立托兒所的硬體建築，是921災後由台南市政府認養援建，才能有今天轉型為長照服務中心，賴清德也覺得非常有緣，是眾人結善緣的結果。

賴清德表示，政府積極推動長照2.0，南投縣的推動成效良好，要感謝第一線的工作人員，今天特別要鼓勵他們，衛福部已要提升長照人員的待遇、專業，讓長照人員有榮譽感與增加認同度，今年度行政院也特別加強南投縣的長照補助，從4億元增加為10億元。

衛福部長陳時中表示，為了讓照服員能專業久任，衛福部計算後的基礎每人至少有3萬2，最勤勞、最辛苦的至少4萬也不是夢，今後專業論量、陪伴論時，讓專業能夠發揮，不再是不同工同酬的狀況。