國民法官模擬審判 陪審團協會批法官干涉

台灣陪審團協會痛批，司法院的作法，讓國民法官恐淪為背書工具。（記者鄭鴻達攝）

2018-02-01 12:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為因應「國民參與刑事審判法草案」，台北地方法院日前舉辦首度模擬法庭。台灣陪審團協會昨痛批，模擬法庭過程中，檢方不但以聖經、可蘭經等宗教經文強調被告罪有應得，且出現審判長干涉國民法官看法的狀況。

陪審團協會指出，為因應「國民參與刑事審判法草案」，台北地方法院於1月29、30日舉辦模擬法庭，卻不開放民眾旁聽，也沒直播，甚至連事後的錄影都無法確定是否上網供民眾點閱，令人質疑司法院改革的決心。

陪審團協會表示，過程中，檢方以聖經、可蘭經、地藏十輪經等宗教經文，強調被告須罪有應得，要賦予檢方正義的形象，但法庭應是檢、辯雙方呈現案件事證之場所，而非試圖使用煽情手法，引導國民法官的決定。

陪審團協會指出，在罪責評議中，6名國民法官對被告有無殺人意圖，僅一人認為有殺人意圖，但審判長卻要求國民法官須多方考量自己的觀點，還在被國民法官反駁後，企圖以職業法官審判制度觀念撼動對方，最後，比數成為3比3。

陪審團協會痛批，國民法官草案就是要提高人民對司法信任度，但司改國是會議至今，司法院一意孤行，看不到改革的決心，且參審制作法導致人民在審判中被職業法官影響，若加上閉門進行的評議，會讓國民法官淪為法庭陪襯。