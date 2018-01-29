國民黨基隆初選爭議 吳敦義：不影響其他縣市

吳敦義今午受訪時則說，基隆市民調爭議不會影響其他縣市，因為民調並非基隆市黨部的失誤，是民調公司把欄位弄錯。（資料照）

2018-01-29 16:27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨基隆市黨內初選民調爭議，國民黨文傳會主委李明賢今表示，出差錯的全方位民調公司已出面清楚說明並道歉，其爭議點完全是因為民調公司將欄位誤植，民調過程的數據及公正性完全沒有問題，可受社會各界檢驗。

李明賢也表示，黨副秘書長杜建德今一早就到基隆進行協調，民調前兩名的前移民署長謝立功及基隆市議會議長宋瑋莉均表示「成功不必在我」的立場，雙方同意提名交由黨中央進一步協調之後再決定。

國民黨主席吳敦義今午受訪時則說，基隆市民調爭議不會影響其他縣市，因為民調並非基隆市黨部的失誤，是民調公司把欄位弄錯，黨部同仁也缺乏高度敏感性，未檢查出欄位寫錯，與民調的可靠性沒有任何影響，

至於地方有聲音怪罪黨中央不進行協調，吳敦義則說，苗栗、南投、雲林等地方是可以協調成功的，但有些縣市不是靠協調，就只能靠全民調，黨主席一定要一秉大公至正的心情處理，不能有私心。

吳敦義表示，以台東縣為例，獲提名的台東縣議長饒慶鈴是前主席洪秀柱增聘的7名副秘書長之一，黨主席選舉也支持洪秀柱，而有意競爭提名的立委廖國棟在黨主席選舉是「挺我挺到底的」，但民調結果是饒出線，就要提名饒，這道理很清楚。

吳敦義也說，澎湖縣黨內初選勝出的前澎湖縣長賴峰偉，在黨主席選舉時是支持前國民黨副主席詹啟賢，但賴在民調領先很多，黨就提名賴；公平公正公開是國民黨生存發展的唯一命脈，做黨主席一定要遵守該原則。